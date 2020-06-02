«Концессии водоснабжения Саратов» готовятся подать девять тысяч исков о взыскании долгов с неплательщиков, сообщает пресс-служба предприятия.

С начала года в качестве превентивной меры компанией рассылаются смс с уведомлениями об имеющейся задолженности, осуществляется автообзвон и отправляются уведомления по электронной почте неплательщикам.

В качестве претензионной меры в мае концессионером было подготовлено 9,4 тысячи исковых заявлений. Сумму непогашенных платежей по ним составляет 29 миллионов рублей.

— Мы призываем всех ответчиков по указанным исковым заявлениям в добровольном порядке погасить имеющуюся задолженность. Напоминаем также, что в июне абонентам, которые погасят долги будут списаны начисленные ранее пени, — призвала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ООО «КВС» Наталья Храмова.