Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова предупреждает, что в случае неисполнения предостережений ООО «КВС» и «Т Плюс» будут привлечены к административной ответственности.

Сегодня, 6 октября, сотрудники комитета по ЖКХ провели плановые осмотры по соблюдению организациями обязательных требований жилищного законодательства в предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества.

Было установлено, что по адресам Чернышевского,97, Школьная,23, Московская,156А, Пугачева, 44/52, Химическая,1, 2-й Брянский тупик,5, Шелковичная,71/81, Советская,20/28, Весенняя,2А горячее водоснабжение жильцам домов предоставляется с ненадлежащими параметрами.

Помимо этого, ХВС на улице Огородная,160/2, Гришаева,10, Ипподромная,5, Советская,3/5 предоставляется с ненадлежащими параметрами.

В отношении ООО «КВС» и «Т Плюс» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.