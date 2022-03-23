​Канализационные колодцы в период паводка должны быть закрыты, — заявили в «КВС».

На этой неделе в Саратове фиксируются положительные дневные температуры воздуха, что приводит к активному таянию снега. Это подтверждает рост показателей поступления сточных вод на Городскую станцию аэрации.

Так, в 20-х числах марта Диспетчерской службой ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» отмечено увеличение дополнительного ежесуточного притока на 30-50 тыс кубометров по сравнению с аналогичными показателями зимнего периода.

Специалисты цеха водоотведения напоминают, что в период таяния снега недопустимо вмешательство в работу городской системы хозяйственной-бытовой канализации.

Управляющие организации и недобросовестные пользователи системой водоотведения позволяют себе в условиях отсутствия ливневки на том или ином участке городских улиц, дворов, приоткрывать канализационные колодцы для отведения воды.

— Самовольно открывать крышки колодцев, делать подпорку, чтобы талые воды придворовой территории стекали в коллектор, категорически запрещено. Все это может привести к засору канализации и последующему вытеканию неочищенных стоков на поверхность, т.к. в открытые колодцы может попасть крупный мусор. Кроме этого, приоткрытый колодец – это источник повышенной опасности, для людей и их имущества, — отметили в ресурсоснабжающей компании.

«КВС» также напоминает, что в период паводка гражданам особенно важно ответственно относиться к пользованию канализацией. В условиях увеличения объема сточных вод попадание посторонних предметов, в том числе, личной женской гигиены и влажных салфеток (влажной туалетной бумаги), может стать причиной затопления вашего двора большим объемом быстро поступающих стоков. Согласитесь, такие проблемы не нужны никому.

Система водоотведения рассчитана таким образом, чтобы все хозяйственно-бытовые сточные воды поступали на городскую станцию аэрации, проходили все этапы очистки для дальнейшего их сброса обратно в русло реки Волга. Компания призывает граждан к сознательности.