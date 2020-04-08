По обращению депутата Саратовской городской думы Юрия Ерофеева, а также главного врача городской клинической больницы №5 Марата Шамьюнова компанией ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» организованы работы по замене изношенных водопроводных коммуникаций диаметром 100 миллиметров и протяженностью 130 метров на территории медучреждения.

Мероприятия выполняют специалисты ремонтно-строительного управления ООО «КВС», созданного в январе 2020 года.

— Износ трубопроводов на территории больницы на сегодняшний день – практически 100%. Более того, коммуникации, которые с точки зрения технологии должны располагаться под землей, здесь были проложены много лет назад, что называется, по воздуху. Вместе с заменой мы исправим эту ошибку. При замене мы используем современные полимерные трубы, срок службы которых при надлежащей эксплуатации составит не менее 50 лет, — прокомментировал начальник РСУ Геннадий Прыгов.

Депутат Юрий Ерофеев отметил, что проблема назрела давно.

— Вместе с главным врачом больницы мы обратились к руководству ООО «КВС» с просьбой внести коммуникации учреждения в первоочередной план работы организации. На трубах нет живого места. Все в хомутах и чопиках. Каждая аварийная ситуация доставляла неудобства не только персоналу и пациентам больницы, но вода затапливала окружающие дома и гаражи. Капитальный ремонт коммуникаций с заменой изношенного оборудования, уверен, позволит предупредить возникновение аварий на многие годы, — говорит он.