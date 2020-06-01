С 1 по 30 июня 2020 года абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут погасить имеющуюся у них задолженность за потребленные услуги компании без оплаты начисленных ранее штрафных санкций. Участником акции «Погаси долги – спишем пени» может стать потребитель (физическое лицо) энергоресурсов, у которого по каким-либо причинам сформировалась задолженность по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

Ознакомиться с Положением об акции, получить более подробную информацию, в том числе о сроках и правилах проведения акции можно по ссылке, а также у специалистов по телефону «горячей линии» ООО «САРРЦ» 39-07-17.