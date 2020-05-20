ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. Компания призывает своих абонентов не пренебрегать данными рекомендациями, и соблюдать режим «самоизоляции».
Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:
— электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 — показания приборов учета);
— мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);
— СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);
— автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.
Также с недавнего времени для потребителей стало доступным передавать показания приборов учета через мессенджер Viber. Для доступа к сервису абоненту необходимо:
— перейти по ссылке https://bot.sarrc.ru или считать QR код, размещенный на сайте СарРЦ (https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/news/sarrts-prinimaet-pokazaniya-ipu-cherez-viber/);
— ввести сообщение «Передать показания»;
— следовать инструкциям на экране.
Дистанционные способы передачи обращений и документов:
— Онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения-Саратов»;( https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/kvs-chat/#number)
— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;
Дистанционные способы получения консультаций:
— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;
— горячая линия (8452) 39-07-17.
Также для потребителей остаются доступными пункты приема платежей ООО «Платёж Центр», адреса и график работы которых можно посмотреть здесь (https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/news/set-punktov-priema-platezhey-platezh-tsentr-vozobnovlyaet-rabotu-/)
Напоминаем, задать любые вопросы абоненты могут в Контакт-центре компании по телефону: +7(8452)32-00-00.