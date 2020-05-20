ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. Компания призывает своих абонентов не пренебрегать данными рекомендациями, и соблюдать режим «самоизоляции».

Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:

— электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 — показания приборов учета);

— мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);

— СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);

— автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.

Также с недавнего времени для потребителей стало доступным передавать показания приборов учета через мессенджер Viber. Для доступа к сервису абоненту необходимо:

— перейти по ссылке https://bot.sarrc.ru или считать QR код, размещенный на сайте СарРЦ (https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/news/sarrts-prinimaet-pokazaniya-ipu-cherez-viber/);

— ввести сообщение «Передать показания»;

— следовать инструкциям на экране.

Дистанционные способы передачи обращений и документов:

— Онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения-Саратов»;( https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/kvs-chat/#number)

— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;

Дистанционные способы получения консультаций:

— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;

— горячая линия (8452) 39-07-17.

Также для потребителей остаются доступными пункты приема платежей ООО «Платёж Центр», адреса и график работы которых можно посмотреть здесь (https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/news/set-punktov-priema-platezhey-platezh-tsentr-vozobnovlyaet-rabotu-/)

Напоминаем, задать любые вопросы абоненты могут в Контакт-центре компании по телефону: +7(8452)32-00-00.