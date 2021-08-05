Компания ООО «КВС» не будет заниматься обслуживанием недавно присоединенных к Саратову территорий – так решил мэр Саратова Михаил Исаев.

На брифинге по развитию Саратова поднялся вопрос о том, кто будет заниматься водоснабжением новых регионов города. Из-за ряда скандалов, разгоревшихся вокруг компании ООО «КВС», организация не рассматривается в качестве водоснабжающей организации.

— «КВС» не будет обслуживать новые территории, там есть свои поставщики, локальные источники коммунальных ресурсов, там все есть, — заявил глава города.

Напомним, что «концессии водоснабжения» за последнее время неоднократно упрекали в халатном отношении к своим обязанностям. Глава Волжского района Александр Янклович записал видео обращение, призывающее администрацию города и надзорные органы заставить «КВС» работать. За последний месяц в районе зарегистрировано более 89 прорывов, и лишь малая часть взята в ремонт. Многочисленные протечки мешают работам по ремонту асфальта и благоустройству города, а «Водоканал» тем временем хочет поднять тарифы.