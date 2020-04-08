Компания разъясняет порядок оплаты услуг водоснабжения и водоотведения в апреле 2020 года.

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» является поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения для жителей областного центра, а также некоторых поселков Саратовского района. Гарантия поставки указанных услуг – их своевременная оплата.

По состоянию на 1 апреля дебиторская задолженность составляет 698 миллионов рублей (в том числе, задолженность бюджетов всех уровней – 16 миллионов рублей, ресурсоснабжающих организаций – 15 миллионов рублей, тепловых компаний

— 66 миллионов рублей, прочих организаций — 51 миллионов рублей, управляющих компаний – 327 миллионов рублей, физических лиц – 223 миллионов рублей). Предприятие проводит активную работу по взысканию дебиторской задолженности. Основным методом борьбы с неплательщиками является претензионно-исковая деятельность.



— Вопросов платить или не платить не должно возникать в принципе. Ответ однозначный. Платить. Сегодняшней ситуацией с угрозой распространения вирусной инфекции пытаются воспользоваться отдельные граждане. Некоторые бизнесмены убеждают нас, что оплатить услуги малый и средний бизнес не в силах, так кака находится в вынужденном простое. Я бы хотел подчеркнуть, что в абсолютном большинстве организаций установлены приборы учета, и во время так называемого простоя абоненты фактически не пользуются услугами компании, потому оплатить они должны, прежде всего, сформировавшуюся ранее задолженность, а не действующую нулевую. Все те, кто продолжает активно пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, должны платить своевременно и в полном объеме. В условиях распространения короновирусной инфекции оплата потребителями полученных услуг снизилась на 50 процентов, что ставит под угрозу работу всего водокомплекса, так как КВС ни на минуту не прекращает свою деятельность, обеспечивает очистку воды и стоков, устраняет аварийные ситуации, продолжены работы по реконструкции изношенных сетей. Ежедневно в обслуживании городского водокомплекса задействованы более двух тысяч человек. Их работа должна быть гарантированно оплачена. Я бы хотел подчеркнуть, что ответственность потребителей за неоплату услуг гарантирующих поставщиков закреплена законодательством, и мы будем добиваться этой оплаты всеми законными способами, — комментирует коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.