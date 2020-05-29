ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации производственной программы осуществляет замену изношенных внутриквартальных сетей водоснабжения. В 2020 году компанией уже осуществлена перекладка аварийных коммуникаций во дворах по улицам Соборной, Ростовской, Крымскому проезду, Чернышевского и другим.

На этой неделе предприятием произведен монтаж нового водопровода d 160 мм протяженностью 75 м по Вишневому пр., 10. Специалисты монтировали современные полиэтиленовые трубы, отвечающие всем современным требованиям качества и надежности. Сегодня бригадой ООО «КВС», специализирующейся по замене вводов в дома, производятся 6 переврезок абонентов к новому полиэтиленовому водопроводу, который обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей.

Напоминаем потребителям, что абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос (о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС) по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00.