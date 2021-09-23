Администрация города уведомлена об угрозе возникновения ЧС, — сообщают в ООО «КВС».

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» направлено в администрацию муниципального образования «Город Саратов» сообщение об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В информации указано, что при производстве земляных работ по строительству развязки федеральной трассы СКАД в районе Сокурского тракта представителями организации ООО «Автобан», выступающей в качестве подрядчика работ, где заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское») поврежден водопровод d160 мм протяженностью 100 м с самовольным отключением водоснабжения потребителей поселка Латухино.

По имеющейся информации в настоящее время без холодной воды находятся 57 домов, в которых проживают 171 человек, в том числе 29 детей.

ООО «КВС» рекомендовало администрации запретить производство дорожных работ без согласования с ресурсоснабжающей организацией, чьи коммуникации находятся в непосредственной близости от строящегося объекта, а также обязать ООО «Автобан» незамедлительно восстановить поврежденный водопровод d160 мм для возобновления подачи холодной питьевой воды.

В непосредственной близости от поврежденного участка коммуникаций расположены водопроводы, обеспечивающие питьевой водой поселки Саратовского района Бартоломеевка и Малая Скатовка.