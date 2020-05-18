По соглашению с администрацией города ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реконструкции пешеходной зоны на площади Кирова осуществит перекладку изношенных сетей водоснабжения. Производство работ планируется от площади Кирова до Мирного переулка, по Мирному переулку от ул. Люкшина до Вавилова, по Вавилова от Мирного переулка до Рахова. В результате выполнения работ будут заменены водопроводные сети d160 мм протяженностью 573 м и d225 мм протяженностью 285 м, а также планируется строительство 14-ти новых железобетонных колодцев, монтаж 20-ти запорных арматур и установка 8-ми пожарных гидрантов.

Старые стальные коммуникации, введенные в эксплуатацию в 1948-1963 годах, будут заменены на современные полиэтиленовые трубы, имеющие на наружной поверхности соэкструзионный слой, предназначенный для защиты внутренней стороны трубопровода от окисления во время хранения на открытом воздухе. Данные водоводы обладают устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам, являются безопасными для питьевого водоснабжения. Кроме того, белый цвет внутреннего слоя облегчает теледиагностику построенного трубопровода во время его дальнейшей эксплуатации.

Производство работ по замене сетей водоснабжения планируется завершить до конца июня 2020 года.

Напомним, что в 2019 году концессионером была произведена замена водопроводных коммуникаций по проспекту Кирова на трех участках — поквартально: от Радищева до Горького, от Горького до Вольской, от Вольской до Чапаева. Всего на Кирова было переложено более тысячи метров труб и обустроено более 20 колодцев.