ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции Городской расчетный центр с марта 2020 года исключил из платежного документа отрывной талон. Данная мера позволяет в значительной степени сократить поток потребителей на пункты абонентского обслуживания в период массового приема показаний ИПУ.

Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:

— электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 — показания приборов учета);

— мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);

— СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);

— автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.

Дистанционные способы передачи обращений и документов:

— Онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» ;

— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;

Дистанционные способы получения консультаций:

— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;

— горячая линия (8452) 39-07-17.

Также для потребителей доступны пункты приема платежей ООО «Платёж Центр»:

— пр. Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);

— пр. Энтузиастов / ул. Нагорная (территория рынка «Волга»);

— ул. Танкистов, р-н дома 93 (рынок «Навашино»);

— пр. 50 лет Октября, 93 (ост. «1-я Дачная»);

— ул. Московская, 58;

— пр. Строителей, 6;

— ул. Азина, рынок «16 квартал»;

— ул. Азина, 44;

— ул. 2-я Садовая, 39/53;

— ул. Барнаульская, 1;

— ул. Клочкова, 16;

— пр. Энтузиастов, 66;

— ул. Миллеровская, 64;

— пр. Строителей, 27;

— ул. Ипподромная, 17;

— ул. Тархова, 29 А/1;

— ул. 2-я Садовая /ул. Большая Садовая;

— пр. Строителей, 18 (ост. «75-я школа»);

— ул. Тульская, 25;

— пр. Энтузиастов, 40 А;

— пр. Кирова, 43 Г (ост. «Детский мир»);

— ул. Крымская, 16/24;

— пр. Энтузиастов, 50 (ост. «34-я школа»);

— ул. Огородная, 83;

— ул. Рабочая, 29/39;

— ул. Огородная, 158 А;

— пос. Жасминный, ул. Майская, 1;

— г. Энгельс, ул. Тельмана, 156 (маг. «Пятерочка»);

— г. Энгельс, пр. Фридриха Энгельса, 67 Б.

Напомним, с 6 апреля для абонентов ООО «КВС» начала работать касса, где можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.