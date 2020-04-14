ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции Городской расчетный центр с марта 2020 года исключил из платежного документа отрывной талон. Данная мера позволяет в значительной степени сократить поток потребителей на пункты абонентского обслуживания в период массового приема показаний ИПУ.
Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:
— электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 — показания приборов учета);
— мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);
— СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);
— автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.
Дистанционные способы передачи обращений и документов:
— Онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» ;
— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;
Дистанционные способы получения консультаций:
— электронная почта для абонентов КВС kvs@sarrc.ru ;
— горячая линия (8452) 39-07-17.
Также для потребителей доступны пункты приема платежей ООО «Платёж Центр»:
— пр. Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);
— пр. Энтузиастов / ул. Нагорная (территория рынка «Волга»);
— ул. Танкистов, р-н дома 93 (рынок «Навашино»);
— пр. 50 лет Октября, 93 (ост. «1-я Дачная»);
— ул. Московская, 58;
— пр. Строителей, 6;
— ул. Азина, рынок «16 квартал»;
— ул. Азина, 44;
— ул. 2-я Садовая, 39/53;
— ул. Барнаульская, 1;
— ул. Клочкова, 16;
— пр. Энтузиастов, 66;
— ул. Миллеровская, 64;
— пр. Строителей, 27;
— ул. Ипподромная, 17;
— ул. Тархова, 29 А/1;
— ул. 2-я Садовая /ул. Большая Садовая;
— пр. Строителей, 18 (ост. «75-я школа»);
— ул. Тульская, 25;
— пр. Энтузиастов, 40 А;
— пр. Кирова, 43 Г (ост. «Детский мир»);
— ул. Крымская, 16/24;
— пр. Энтузиастов, 50 (ост. «34-я школа»);
— ул. Огородная, 83;
— ул. Рабочая, 29/39;
— ул. Огородная, 158 А;
— пос. Жасминный, ул. Майская, 1;
— г. Энгельс, ул. Тельмана, 156 (маг. «Пятерочка»);
— г. Энгельс, пр. Фридриха Энгельса, 67 Б.
Напомним, с 6 апреля для абонентов ООО «КВС» начала работать касса, где можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.