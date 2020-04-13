ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществляет производство работ по реконструкции водопроводных коммуникаций по ул. Плодородная в ходе реализации инвестиционной программы. Планируется замена 1337 м изношенных водопроводных сетей по ул. Плодородная от ул. Танкистов, 213 до ул. Плодородная, 2 и от ул. Плодородная, 2/40 до ул. Депутатская.

За последние несколько лет по данной улице было зафиксировано большое количество аварийных ситуаций, что неоднократно приводило к перебоям подачи воды. Реконструкция коммуникаций позволит обеспечить 15 тысяч потребителей бесперебойным водоснабжением и повысить качество поставляемого ресурса абонентам Кировского и Ленинского районов.

В 2019 году компанией была выполнена реконструкция 1 этапа на участке протяженностью 166 м (от ул. Плодородная, 2/14 до ул. Просечной) и задействован ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 м. На сегодняшний день ООО «КВС» уже произвело замену 785 м коммуникаций, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

— Часть работ по перекладке коммуникаций на данном объекте выполнено с использованием современных технологий, закрытым способом — методом санации. В связи с тем, что реконструируемые сети проходят в непосредственной близости с трамвайными путями, плотно-посаженными деревьями, газоснабжающим трубопроводом и другими коммуникациями, реконструкция водовода осуществлялась с помощью санирования внутренней полости трубопровода композитным чулком, — рассказал представитель компании-подрядчика ООО «Техновек» Александр Пичугин, — Эта немецкая технология. В старую стальную трубу с помощью робота был протянут композитный материал, после чего он был наполнен воздухом и под давлением материал заполнил внутреннее пространство реконструируемой трубы. Затем композитный чулок был утвержден с помощью ультрафиолета. Данный метод позволяет проводить реконструкцию коммуникаций без масштабных вскрышных работ и за короткое время. Общая протяженность участка составила более 220 м. Производство работ на данном участке мы выполнили за сутки.

Напомним, материалы используемые при реконструкции объекта полностью соответствуют всем современным требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Работы по реконструкции изношенных коммуникаций по ул. Плодородная планируется завершить во втором квартале 2020 года.