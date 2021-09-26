Ежедневные отключения воды в Саратове получили свое объяснение.

Причина в качестве так называемого ремонта сетей водоснабжения, которое не выдерживает никакой критики.

ООО «Концессии водоснабжения Саратова», которые пришли в областной центр 3 года назад, так и не провели обещанную реконструкцию городского водопровода

Компания-концессионер вместо передовых технологий до сих пор использует так называемые «чопики».

Саратовцы сфотографировали и выложили в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте «ремонт» водовода на улице Астраханской, 40.

Здесь на метр трубы пришлось не менее десятка «чопиков».

«Ещё бы изолентой синей замотали», — горько шутят в комментариях горожане.

Фото: соцсети