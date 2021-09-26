Ежедневные отключения воды в Саратове получили свое объяснение.
Причина в качестве так называемого ремонта сетей водоснабжения, которое не выдерживает никакой критики.
ООО «Концессии водоснабжения Саратова», которые пришли в областной центр 3 года назад, так и не провели обещанную реконструкцию городского водопровода
Компания-концессионер вместо передовых технологий до сих пор использует так называемые «чопики».
Саратовцы сфотографировали и выложили в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте «ремонт» водовода на улице Астраханской, 40.
Здесь на метр трубы пришлось не менее десятка «чопиков».
«Ещё бы изолентой синей замотали», — горько шутят в комментариях горожане.
Фото: соцсети