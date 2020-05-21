В 2020 году ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» большое внимание отводит внутриквартальным городским коммуникациям. Так, в этом году компанией уже заменены аварийные водопроводные сети в некоторых дворах по ул. Соборная, ул. Стахановская, ул. 7-я Нагорная, ул. Ростовская, Крымскому проезду, ул. Клочкова, ул. Майская и др.

На этой неделе бригада, специализирующаяся по замене вводов, в ходе реализации производственной программы осуществляла производство работ по Московскому шоссе и 1-му Тульскому проезду. Сегодня, 21 мая, данное подразделение выполняет работы по замене водовода d110 протяженностью 35 м по ул. Прудная, 7.

Также ООО «КВС» приступило к производству работ по замене изношенных водопроводных сетей d225 протяженностью более 280 м и d100 протяженностью 50 м по ул. 2-я Электронная в районе домов №2, №4, №6, №8.

Замена аварийных коммуникаций, использование современного оборудования и новейших материалов позволяют постепенно сокращать количество аварийных ситуаций. Так, согласно постоянному мониторингу диспетчерской службы в апреле 2020 года аварийность снизилась на 25% по сравнению с показателями за апрель 2019 года.