ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществляет замену и реконструкцию аварийных сетей водоснабжения и водоотведения, выполняет текущий ремонт коммуникаций. Указанные мероприятия чаще всего связаны с необходимостью вскрытия дорожного полотна. По окончании работ котлованы засыпаются инертными материалами, трамбуются и передаются подрядным организациям для восстановления асфальтобетонного покрытия.

Выполнение вскрышных работ, а также восстановление дорожного полотна после их проведения регулируются Постановлением администрации города Саратова. Установленные сроки производства аварийных земляных работ не должны превышать 5 суток. При этом, утвержденный документом регламент не предусматривает какого-либо технологического перерыва необходимого для высыхания грунта и стока воды со стен котлована. Сроки, указанные в утвержденном порядке проведения работ не подлежат корректировке в зависимости от времени года, хотя выполнение земляных работ в зимнее время связано с определенными организационными и технологическими трудностями, например, с такими как промерзание грунта, которое осложняет его разработку и делает грунты практически не уплотняемыми. В следствие этого, асфальтовое покрытие, уложенное в зимний период, традиционно требуется восстанавливать повторно, т.к. надлежащая укладка асфальта, соответствующая СНиП, возможна лишь при положительной температуре наружного воздуха. Зимой при незначительных минусовых температурах допускается использование литой асфальтобетонной смеси, однако данная технология также используется как временная.

Минувшей зимой КВС выполнило вскрытие асфальтового покрытия по 412 адресам. Восстановление дорожного полотна на всех объектах зимних вскрышных работ компания планировала завершить до 1 мая, однако погодные условия, а также снижение автомобильного трафика позволили выполнить ремонт досрочно. В настоящее время асфальт восстановлен на всех объектах.

Обращаем внимание жителей, что до 1 мая 2020 года компанией запланировано выполнение комплексного ремонта смотровых колодцев, поврежденных по тем или иным причинам в минувший зимний период. Просим всех неравнодушных граждан сообщать в компанию об обнаруженных открытых или поврежденных колодцах, а также возможных провалах на дороге по круглосуточному телефону (8452) 32-00-00, либо посредством специальной формы для обращения на сайте www.kvs-saratov.ru, чтобы специалисты могли оперативно приступить к ремонту.