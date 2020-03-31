В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 руководством ООО «КВС» было принято решение в период «самоизоляции» организовать профилактические мероприятия по дополнительной прочистке системы водоотведения. Особое внимание уделяется внутриквартальным сетям, находящимся вблизи городских больниц. Так, сегодня специалисты компании выполняют работы по промывке канализации возле Городской клинической больницы №2 им. В.И. Разумовского, Саратовской городской клинической больницы №12 и Городской клинической больницы №6 им. В.Н. Кошелева. В ближайшие дни сотрудники компании планируют осуществить профилактические работы во всех городских больницах города.

Данные меры позволят избежать возможных засоров, а также вытекания стоков и последующего подтопления. Также профилактические мероприятия помогут минимизировать контакт со сточными жидкостями при обслуживании сетей.

Как отметил начальник цеха канализационных сетей ООО «КВС» Юрий Пестрецов: «Особый приоритет в нашей работе сейчас отводится больницам. Мы должны помочь медикам – они выполняют важнейшую работу, находятся на передовой борьбы с вирусом. Принимаемые меры направлены на обеспечение надлежащего функционирования канализации, что несомненно положительно скажется на стабильной работе городских медицинских учреждений. Обращаем внимание жителей, что во всех больницах и поликлиниках города отлажен четкий процесс утилизации медицинских отходов. Призываем и всех жителей внимательно отнестись к тому, чтобы в городской системе канализации не оказывалось посторонних предметов, в таком случае проблем водоотведения на сетях можно избежать».