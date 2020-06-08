Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в постоянном режиме проводят работу по инвентаризации водосетей частного сектора с целью проверки законности подключения домовладения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В этом году компанией усилены меры по борьбе с «самовольщиками», для этого используются различные современные технологии. Так, инспекция водных ресурсов компании обследует частные секторы Саратова с помощью раздела «Спутник» в Google и Яндекс-картах. Специалисты осуществляют мониторинг территорий на предмет наличия бань, теплиц, бассейнов и иных построек, неучтенных в расчете потребления воды при выдаче технических условий подключения к городским коммуникациям.

—На сегодняшний день с помощью карт поисковых систем компанией выявлено более трехсот бассейнов, подключенных к центральному водоснабжению на территориях частного сектора. Сейчас инспекция выверяет список, проверяет наличие договоров о техническом присоединении и иных документов. В ближайшее время мы ждем поступления специальной техники, дронов (квадрокоптеров), которые помогут более точно и детально осуществлять инвентаризацию сетей не только в отношении бассейнов, но и бань, теплиц и других построек, — отмечает заместитель коммерческого директора Максим Сурков.

Напоминаем, что незаконные подключения приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг.

Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за три месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода диаметром 25 миллиметра плата за самовольное пользование водой составит более сто тысяч рублей.

Возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления подключения в установленном законом порядке. При этом оформлению подлежат коммуникации, проложенные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Получить консультацию по оформлению водопровода можно в Контакт-центре предприятия по телефону: 32-00-00.