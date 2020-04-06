В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации (распространение коронавирусной инфекции) ООО «Концессии-водоснабжения — Саратов» напоминает абонентам (юридическим лицам) о возможности получения платежных документов, а также оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению через сеть Интернет.

Абоненты ООО «КВС» имеют возможность получать платежные документы (счет-фактуру, акт выполненных работ, счет) через программный комплекс СБИС.

Для этого абоненту необходимо:

— Зайти на сайт https://kabinet-sbis.ru.

— Зарегистрироваться.

Программный комплекс СБИС предлагает несколько способов регистрации: методом электронной подписи с помощью установленного плагина в браузер; используя мобильный телефон; через Госуслуги или социальную сеть.

Сайт СБИС потребует прикрепить к личному кабинету номер телефона. Электронную почту и пароль необязательно указывать, если планируется осуществлять вход через имеющийся аккаунт на Госуслугах или соцсети.

— Выбрав подходящий способ, ознакомиться с соглашением использования программного комплекса СБИС и поставить галочку.

После входа в личный кабинет, Абонент увидит выгруженные СБИС платежные документы, направленные ООО «КВС». Ваша задача – нажать кнопку «утвердить». Это будет означать, что полученные абонентом документы приняты к оплате. После этого Вы можете оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению привычным для Вас способом.

Кроме того, Абоненты ООО «КВС» для сведения могут получать платежные документы по электронной почте. Для этого им необходимо на электронную почту ООО «КВС» info@kvs-saratov.ru сообщить адрес электронной почты, на которую они хотели бы получать документы, указав точный ИНН, КПП.

ООО «КВС» призывает потребителей вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, не дожидаясь принудительного взыскания, либо отключения.