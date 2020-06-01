Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» ежедневно осуществляют перекладку аварийных сетей водоснабжения. Старые стальные трубы меняются на современные полиэтиленовые, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет.

На минувшей неделе новой бригадой ООО «КВС», специализирующейся по замене вводов в дома, была произведена перекладка изношенных коммуникаций (водопровод диаметром 63 миллиметра) и оборудования по проспекту 50 лет Октября, 81. Также ремонтно-строительным управлением был выполнен монтаж трубопровода диаметром 225 миллиметра протяженностью 340 метров по улице 2-я Электронная, 8, а также монтаж запорного оборудования и колодцев.

Напоминаем потребителям, что абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос (о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС) по единому круглосуточному телефону контактного центра компании (8452) 32-00-00.