ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» является гарантирующим поставщиком чистой питьевой воды. Для поддержания бесперебойной подачи ресурса компания осуществляет реконструкцию и замену изношенных сетей водоснабжения.

В этом году ООО «КВС» в ходе реализации производственной программы уже заменило аварийные коммуникации в некоторых дворах по улицам Соборная, Стахановская, 7-я Нагорная, Ростовская, Крымскому проезду и другим. Вчера, 8 апреля, концессионер проводил работы по замене ввода по улице Новоастраханская, 8.

По данному адресу КВС произвело вскрышные мероприятия с заменой участка коммуникаций диаметром 63 миллиметра и протяженностью 12 метров. Изношенный ввод был заменен на современный полиэтиленовый трубопровод, который позволит обеспечить герметичность и бесперебойность водоснабжения для абонентов. На сегодня по Новоастраханской, 8 компанией запланированы работы по благоустройству территории после проведения вскрышных мероприятий.

Напомним, что с апреля абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос — о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС, по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00.