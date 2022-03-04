Обучение по актуальному направлению прошел специалист отдела вирусологии и гематологии.

В феврале этого года специалист отдела вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» прошел курсы повышения квалификации по определению противоящурных антител в сыворотке крови животных методом ИФА (иммуноферментного анализа). Обучение организовано на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федерального центра охраны здоровья животных). Продолжительность учебной программы составила 36 часов.

В рамках обучения рассмотрены вопросы:

постановка иммуноферментного анализа жидкофазным блокирующим вариантом (типовые наборы антител к А, О, Азия-1);

определение антител к неструктурным белкам вируса ящура.

Отработаны навыки использования метода титрования сывороток, что позволит проводить определение титров поствакцинальных тел в исследуемых образцах биоматериала (количественный анализ) от иммунизированного поголовья.

По результатам освоенного учебного материала прошло обсуждение и обмен мнениями.

После успешного прохождения итоговой аттестации специалист получил удостоверение о повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе.