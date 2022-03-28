Лаборатория выявила в воде (не централизованного водоснабжения!) несоответствие нормативу по микробиологическому показателю.

Тестируя образцы по требованиям СанПиН, эксперты в 3-х из 15 проб воды из подземных источников (скважин, колодцев) выявили превышение допустимого уровня общего микробного числа.

Испытания проводились в целях определения состояния и степени пригодности воды для индивидуального водопользования.

Результаты проведенной экспертизы направлены заказчикам исследований. Для приведения воды в безопасное нормативное состояние владельцам скважин (колодцев) необходимо принять меры по ее очистке.

Обращаем внимание, данные результаты не относятся к воде централизованного водоснабжения!