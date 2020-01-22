У ворот Саратовского госуниверситета на Астраханской столкнулись два автомобиля.

По информации нашего корреспондента, это Lada Granta и Nissan.

О пострадавших не сообщается. На месте уже работают сотрудники ДПС.

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