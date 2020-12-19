Сегодня, 19 декабря, в Саратове на 2-м Детском проезде сгорела Lada Priora. Об этом рассказали в облспасе.

Огнеборцы ликвидировали пламя, по предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства выясняются.