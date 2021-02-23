В Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе.

Дорогу не поделили Lada Vesta и Hyundai. Они столкнулись у дома №21 на улице Антонова.

В результате столкновения никто не пострадал, обстоятельства выясняются.