На минувшей неделе лагерь «Буревестник» в Энгельсском районе закрывали из-за коронавируса. Напомним, были выявлены пять положительных тестов на новую инфекцию у сотрудников.

Иван Дзюбан, замглавы Энгельсского района, рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о дальнейшей судьбе учреждения. Работу смену приостановили за три дня до ее завершения, все контактировавшие прошли осмотр у врача, случаев заболевания у детей и сотрудников не оказалось. С 6 июля лагерь продолжит работу.

Подобная ситуация произошла и в лагере «Азимут». Коронавирус выявили у тренера и диджея, по тестам инфекция не подтвердилась.

Сейчас лагерь также закрывается, будет проводиться полная санобработка помещений, а средства за путевку компенсируют.