Заместитель председателя правительства области Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях.

Он сообщил, что в Энгельсском районе будет закрыт лагерь «Буревестник». У некоторых сотрудников лагеря тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат. И несмотря на то, что до завершения смены в этом учреждении остаётся всего три дня, принято единственное правильное решение.

В лагере «Молодежный» из-за болезни ребенка коронавирусом расформирован один из отрядов, дети находятся дома. Жителям региона отнестись с пониманием к этому, выполнить все необходимые рекомендации Роспотребнадзора.

В качестве замены будут предложена компенсация или организация отдыха в другую смену.