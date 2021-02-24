Сегодня, 24 февраля, в центре Саратова на пересечении улиц Кутякова и Вольская произошло ДТП.

Дорогу не поделили ВАЗ-2114, Land Cruser Prado 200 и Nissan.

В столкновении никто не пострадал.

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