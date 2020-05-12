Вопрос о необходимости обновления зеленых насаждений в Саратове прокомментировала ландшафтный дизайнер компании ООО «Грин Вэй» Елена Михайлова.

— На пешеходной зоне ротация деревьев должна быть чаще, в частности, в парках и скверах. Потому что, например, тополя имеют ломкую древесину и должны обновляться раз в 30-40 лет. В парках должен осуществляется уход за насаждениями, за счет этого деревья могут прожить до 100 лет и не представлять угрозы для жизни людей, — рассказала Елена Михайлова.

По ее мнению, в каждом районе города ответственные лица должны осуществлять уход за зелеными насаждениями, который должен включать в себя полив, оформление приствольных кругов, борьбу с сорняками.

— Необходимо проводить санитарную обработку деревьев от больных и поврежденных ветвей и сучьев. Это помогает оздоровить крону, улучшает прохождение света и воздуха, и предотвращает несчастные случаи из-за падений сухих веток. Это работа кропотливая и круглогодичная, но очень необходимая, — поделилась Елена Михайлова.

Она также считает, что особое внимание нужно уделить обновлению зеленых насаждений на пешеходных зонах и тротуарах.

— Есть угроза жизни и здоровью граждан, поскольку некоторые деревья совсем старые и стали сухими, вполне вероятно, что они могут навредить кому-то. Так как уже были случаи, когда старые деревья падали на людей и портили имущество граждан, я считаю, что обязательно нужно проводить комплексные мероприятия, связанные с полным обновлением зеленых насаждений на улицах города и тротуарах, — сказала Елена Михайлова.