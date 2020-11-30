Домой Рубрики Новости Саратова Лариса Ревуцкая оставляет пост председателя комитета по образованию Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Лариса Ревуцкая оставляет пост председателя комитета по образованию Саратова По Новости Саратова - 30.11.2020 154 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Лариса Ревуцкая покидает должность председателя комитета по образованию Саратова. Об этом сообщили в администрации. Чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию со 2 декабря. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дергачевская прокуратура заблокировала пять сайтов по продаже российских паспортом Назван новый глава комитета по образованию администрации Саратова Аномальный холод ожидается в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дергачевская прокуратура заблокировала пять сайтов по продаже российских паспортом Новости Саратова - 30.11.2020 0 Прокуратура Дергачевского района выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. На пяти сайтах... Назван новый глава комитета по образованию администрации Саратова 30.11.2020 Аномальный холод ожидается в Саратовской области 30.11.2020 Мужчина прикинулся сыном жительницы Марксовского района и выманил у нее 40... 30.11.2020 Рецидивист на застолье украл у жителя Энгельса с карты 42 тыс... 30.11.2020