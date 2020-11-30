Лариса Ревуцкая покидает должность председателя комитета по образованию Саратова. Об этом сообщили в администрации.

Чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию со 2 декабря.

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