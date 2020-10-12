Администрация Саратова начала возвращать землю муниципалитету, но с участками в Мирном переулке не все так просто. Об этом сообщили в мэрии.

В планах у чиновника было благоустройство сквера в Мирном переулке, который является продолжением площади Кирова. Ее реконструируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Но делать там что-либо нельзя, потому что земля с торговыми павильонами площадью в 1,5 сотни квадратных метров находится в собственности юридических и физических лиц.

В 2020 году администрация Саратова обратилась в Арбитражный суд с иском к ИП Козлову А.А. О признании отсутствующим права собственности на нежилые здания площадью в 82,8 и 68,2 квадратных метра, которые находятся на перекрестке Рахова и Вавилова, а также сносе объектов.

Ранее Заводской районный суд отменил решение Приволжского постоянно действующего третейского суда при Саратовской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Ваша защита», которым было признано право собственности на вышеуказанные здания.

С конца июля 2020 года действует запрет на любые сделки со зданием, а на завтра назначено рассмотрения в Арбитражном суде иска городской администрации о прекращении права собственности.

Если суд займет сторону мэрии, после вступления его решения в силу можно будет сносить объект.

Напомним, в прошлом году уже освободили землю перед ДК «Россия», там появилась зона отдыха с фонтаном.