Домой Рубрики Новости Саратова Лечащимся от коронавируса на дому жителям Саратовской области продлили выдачу бесплатных лекарств РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Лечащимся от коронавируса на дому жителям Саратовской области продлили выдачу бесплатных лекарств По Новости Саратова - 05.12.2020 166 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств лечащимся от коронавируса на дому пациентам. Об этом сообщает глава Минздрава Михаил Мурашко. Получить медикаменты жители страны, в том числе и Саратовской области, смогут и в январе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские полицейские спасли людей из горящего дома на Первомайской Двое балашовцев украли ноутбук из офиса Безработный парень угнал ВАЗ в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские полицейские спасли людей из горящего дома на Первомайской Новости Саратова - 05.12.2020 0 В Саратове полицейские помогли жителям двухэтажного дома на Первомайской улице выбраться из охваченного огнем дома. Об этом сообщили в городском УМВД. Информацию о ЧП получил... Двое балашовцев украли ноутбук из офиса 05.12.2020 Безработный парень угнал ВАЗ в Саратове 05.12.2020 Лечащимся от коронавируса на дому жителям Саратовской области продлили выдачу бесплатных... 05.12.2020 Загорелся дом на улице Челюскинцев в Саратове 05.12.2020