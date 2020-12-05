Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств лечащимся от коронавируса на дому пациентам.

Об этом сообщает глава Минздрава Михаил Мурашко.

Получить медикаменты жители страны, в том числе и Саратовской области, смогут и в январе.

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