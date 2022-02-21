Следователи проводят доследственную проверку из-за схода ледяной глыбы на голову молодого человека с крыши дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 20 февраля, на голову 18-летнего юноши с крыши двухэтажного дома Кировского района упала ледяная глыба. Из-за полученных травм пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дано соответствующее решение в отношении лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши здания.