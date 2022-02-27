В Балаково проводится доследственная проверка падения глыбы льда с крыши здания на подростка.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В результате падения ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома №15 по улице Минская в городе Балаково 16-летний подросток получил травмы, после чего его экстренно доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши строения.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.