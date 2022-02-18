Администрация Волжского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой говорилось о жалобах горожан на огромную глыбу льда.

Напомним, глыба появилась между улицей У. Курдюмская и Саловская. Ледяное «произведение искусства» сформировалось возле труб.

-На указанном участке произошел порыв коммуникаций на сетях ПАО «Т Плюс». В связи с погодными условиями образовалась наледь. Работы по очистке и вывозу снега и наледи на указанной территории будут проведены по мере высвобождения специализированной техники, — ответили в пресс-службе.