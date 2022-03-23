«Ростелеком» в партнерстве с Континентальной хоккейной лигой* (КХЛ) провел в

Саратове выставку главного трофея Чемпионата КХЛ. Более 2,5 тысячи

болельщиков посетили экспозицию легендарного приза в ледовом дворце спорта

«Кристалл».

Знаменитый трофей привезли в Саратов спецтранспортом в сопровождении охраны.

В пути приз находился в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре.

Кубок массой 25 килограммов изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт

позолотой. На одной его стороне изображены Юрий Гагарин и летящая комета, на

другой — хоккеист. Обрамляют чашу шайбы с именами команд-победителей.

Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО

«Ростелеком»:

«Хоккей — один из любимых видов спорта в Саратове. Наши болельщики сделали

старт приволжского тура главного трофея Чемпионата КХЛ массовым, ярким и

эмоциональным. Сотни горожан целыми семьями пришли в ледовый дворец спорта,

чтобы увидеть легендарный приз и сделать фото на память. Прикоснувшись к

реликвии, каждый почувствовал себя частью огромного спортивного сообщества».

Адель Славутин, министр цифрового развития Саратовской области:

«Благодарим “Ростелеком” и КХЛ за настоящий спортивный праздник, на котором

побывали многие юные спортсмены. Для них Кубок — главная награда, к которой

нужно стремиться. Важно, чтобы наши дети, занимаясь любимым спортом, ставили

перед собой высокие цели».

После церемонии открытия выставки знаменитый советский хоккеист и тренер,

чемпион СССР и СНГ, финалист Кубка Канады Анатолий Федотов провел автограф-

сессию.

Анатолий Федотов:

«Хоккей — это нелегкий спорт: в нем возможны и травмы, и неудачи. Но большое

терпение и трудолюбие всегда помогают пережить трудности. Я желаю начинающим

спортсменам идти к своей мечте, сначала попасть в “Кристалл-Саратов”, а затем

побороться за Кубок Гагарина!»

Участники программы «Бонус» «Ростелекома», получившие приглашение на

мероприятие в обмен на накопленные баллы, получили от компании сувениры, фото

с трофеем, а также сертификаты на подписку видеосервиса Wink.

Каждый желающий смог сфотографироваться на фоне приза, принять участие в

конкурсах и нанести аквагрим болельщика. Фотоотчет можно найти на официальной

странице «Ростелекома» «ВКонтакте».