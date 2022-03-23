«Ростелеком» в партнерстве с Континентальной хоккейной лигой* (КХЛ) провел в
Саратове выставку главного трофея Чемпионата КХЛ. Более 2,5 тысячи
болельщиков посетили экспозицию легендарного приза в ледовом дворце спорта
«Кристалл».
Знаменитый трофей привезли в Саратов спецтранспортом в сопровождении охраны.
В пути приз находился в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре.
Кубок массой 25 килограммов изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт
позолотой. На одной его стороне изображены Юрий Гагарин и летящая комета, на
другой — хоккеист. Обрамляют чашу шайбы с именами команд-победителей.
Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО
«Ростелеком»:
«Хоккей — один из любимых видов спорта в Саратове. Наши болельщики сделали
старт приволжского тура главного трофея Чемпионата КХЛ массовым, ярким и
эмоциональным. Сотни горожан целыми семьями пришли в ледовый дворец спорта,
чтобы увидеть легендарный приз и сделать фото на память. Прикоснувшись к
реликвии, каждый почувствовал себя частью огромного спортивного сообщества».
Адель Славутин, министр цифрового развития Саратовской области:
«Благодарим “Ростелеком” и КХЛ за настоящий спортивный праздник, на котором
побывали многие юные спортсмены. Для них Кубок — главная награда, к которой
нужно стремиться. Важно, чтобы наши дети, занимаясь любимым спортом, ставили
перед собой высокие цели».
После церемонии открытия выставки знаменитый советский хоккеист и тренер,
чемпион СССР и СНГ, финалист Кубка Канады Анатолий Федотов провел автограф-
сессию.
Анатолий Федотов:
«Хоккей — это нелегкий спорт: в нем возможны и травмы, и неудачи. Но большое
терпение и трудолюбие всегда помогают пережить трудности. Я желаю начинающим
спортсменам идти к своей мечте, сначала попасть в “Кристалл-Саратов”, а затем
побороться за Кубок Гагарина!»
Участники программы «Бонус» «Ростелекома», получившие приглашение на
мероприятие в обмен на накопленные баллы, получили от компании сувениры, фото
с трофеем, а также сертификаты на подписку видеосервиса Wink.
Каждый желающий смог сфотографироваться на фоне приза, принять участие в
конкурсах и нанести аквагрим болельщика. Фотоотчет можно найти на официальной
странице «Ростелекома» «ВКонтакте».