«Ростелеком» запустил рекламную кампанию «Легко подключить, комфортно жить» в поддержку комплексного решения «Умный дом» и домашнего видеонаблюдения. Кампания разработана в рамках новой коммуникационной платформы «Технологии возможностей» и нацелена на повышение знания и интереса к цифровым продуктам «Ростелекома». В основном продвижение будет идти в цифровых каналах.

— «Технологии возможностей» — это не просто коммуникационная платформа “Ростелекома”. Это философия работы нашей компании: с помощью технологий мы открываем перед людьми новые возможности, которые делают жизнь проще и комфортнее. Важно, что цифровые продукты «Ростелекома» доступны каждому и ими легко воспользоваться. Например, «Умный дом» — не только система умных приборов, которыми можно управлять удаленно со смартфона, но, что гораздо важнее, это — совершенно иной уровень комфорта и безопасности жизни, — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Облачный сервис «Умный дом» компания «Ростелеком» развивает с 2017 года. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. «Умный дом» — это технологии комфорта и новых возможностей для дома.

Главным героем новой рекламной кампании стал бордер-колли, который готовится к приходу хозяина и, на первый взгляд, с помощью умных приборов сам настраивает комфортную атмосферу для встречи. На самом деле, настраивает приборы удаленно сам хозяин, но этот факт лишь подчеркивает легкость управления продуктом.

Для съемок фото- и видеоматериалов команда маркетинга «Ростелекома» совместно с агентством MullenLowe Moscow впервые освоила формат over the shoulder, который позволяет наблюдать за всем процессом съемки удаленно в режиме онлайн. Весь съемочный процесс прошел на территории Беларуси. Так непростая ситуация, с которой столкнулся весь мир, стала толчком к приобретению нового опыта и освоению альтернативных инструментов производства рекламных кампаний.

Ролики доступны в аккаунте «Ростелекома» в YouTube:

Состав творческой группы:

«Ростелеком»:

— Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

— Ирина Ключерева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

— Анастасия Зеленская — менеджер по маркетинговым коммуникациям;

MullenLowe Moscow:

— Андрей Чернышёв — Creative Director;

— Наталья Крючкова — Creative Group Head;

— Зоя Цикунова — Senior Copywriter;

— Екатерина Остроглазова — Group Account Director;

— Михаил Налиухин — Account director;

— Максим Копышев — Head of TV & Digital Production Department;

Hype Production:

— Андрей Гнёт — режиссер-постановщик;

— Михаил Новицкий — продюсер;

MediaCube Production:

— Антон Антонов — продюсер;

— Максим Максимов — продюсер.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

На правах рекламы.