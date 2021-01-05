Домой Рубрики Новости Саратова Легковушки не поделили Большую Сеченскую улицу в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Легковушки не поделили Большую Сеченскую улицу в Саратове По Новости Саратова - 05.01.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 января, в Волжском районе Саратова произошло ДТП. На Большой Сеченской улице произошло столкновение иномарки с “Нивой”. В результате образовался затор, о пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Парня в белых кроссовках и худи ищут в Саратове До 75 саратовцев в день получают ушибы и переломы в новогодние праздники Саратов от снега убирают 227 единиц спецтехники ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парня в белых кроссовках и худи ищут в Саратове Новости Саратова - 05.01.2021 0 В Саратове 30 декабря пропал 24-летний Николай Сарапульцев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Его приметы: рост 180 сантиметров, полное телосложение, темные волосы,... Легковушки не поделили Большую Сеченскую улицу в Саратове 05.01.2021 До 75 саратовцев в день получают ушибы и переломы в новогодние... 05.01.2021 Саратов от снега убирают 227 единиц спецтехники 05.01.2021 Водителей просят не ставить машины на двух улицах в центре Саратова 05.01.2021