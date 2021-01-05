Сегодня, 5 января, в Волжском районе Саратова произошло ДТП.

На Большой Сеченской улице произошло столкновение иномарки с “Нивой”.

В результате образовался затор, о пострадавших не сообщается.

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