Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ОГУ «Саратовский аптечный склад».

Директор учреждения Елена Иванова уточнила, что перебоев в поставках лекарств нет. “Коронавир” поступит на следующей неделе, во вторник. Это медикамент, который используется при лечении covid-19. Также ожидается поступление партии антибиотиков и лекарств, также используемых при лечении новой инфекции.

Есть резерв медикаментов и средств защиты.

Роман Бусаргин в понедельник посетит логистический центр крупного дистрибьютора «Катрен». Оттуда поступают лекарства в аптеки региона.

Ситуация находится на ежедневном контроле, местные жители периодически жалуются на нехватку лекарств.