Председатель Совета ветеранов Балаковского муниципального района Анатолий Лемешкин высказал свою позицию относительно строительства ЦОД в районе.

— Весь наш Совет ветеранов приветствует строительство новых промышленных объектов в Балаковском районе.

Город Балаково свое время получил звание города строителей, потому что это город пяти крупных Всесоюзных строек. У нас были построены крупные промышленные гиганты, на одном только комбинате химического волокна трудилось двадцать тысяч человек. Столько же трудилось и в крупнейшей строительной организации «Саратовгэсстрой».

Многие люди старшего поколения, кто строил Балаково, работал на разных производствах, очень положительно воспринимают новости о том, что наш город и район в настоящее время развивается, появляются такие новые мощности, как Центр обработки данных.

Во-первых, на его возведении будут задействованы строители. Значит, у людей будет работа, и целом строительные традиции найдут свое продолжение. Во-вторых, ЦОД – это Центр, где используются современные технологии и достижения прогресса, что обязательно привлечет молодежь. Надеюсь, молодые специалисты, выпускники вузов и техникумов, будут оставаться здесь, работать, создавать семьи, растить детей. Для нас еще имеет значение, что ЦОД является экологически чистым производством, что нашего города и района очень важно.

От лица Совета ветеранов хочу поблагодарить всех, кто приложил свои усилия, чтобы «Сбербанк» выбрал для строительства Центра обработки данных Балаковский район. Все вместе вы делаете большое дело для пользы людей, — говорит ветеран.