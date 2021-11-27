Администрация Ленинского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах местных жителей на сетевой магазин.

Напомним, жители пожаловались, что магазин «Гроздь» по адресу проспект Строителей, 48 постоянно разбрасывает вне контейнеров свои отходы — коробки и просрочку.

— Магазин «Гроздь» пользуется указанной в обращении контейнерной площадкой на основании договора на вывоз мусора. В настоящее время руководством магазина прорабатывается вопрос по установке индивидуального контейнера. С руководством магазина проведена разъяснительная работа о недопустимости сброса мусора вне контейнеров, — ответила администрация.