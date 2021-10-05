В предстоящий четверг, 7 октября, с 5:00 и до 4:30 8 октября два района останутся без воды. Массовое отключение связано с подготовкой труб к зиме, сообщает ОО «КВС».

Без воды останутся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Дачные. Поселки Бартоломеевский, ВСО, Дачный, Дубки, Елшанка, Жасминный, Латухино, Малая Скатовка, Соколовый, Техстекло.

А также предприятия и учреждения, расположенные на Сокурском, Вольском и Песчано-Уметском трактах.

В течение 48 часов после окончания работ питьевую воду рекомендуется кипятить перед употреблением.

Сегодня, 5 октября, будет осуществляться подвоз питьевой воды по следующим адресам:

— с 10:00 — улица Шелковичная, 120;

— ориентировочно с 14:00 — Деловой проезд, 5.