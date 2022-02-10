Сегодня, 10 февраля, для проведения ремонтных работ ООО «КВС» ограничат подачу воды нескольким улицам Саратова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, будет ограничено холодное водоснабжение абонентов ст. Трофимовский-1, улицы Керамическая,6, Моторная,6, 16, 14, 18, Московское шоссе,1, 3, 5, 7, 7А, 9А, 23А, 23Б, улицы Моторная,5, 6, 7, 8, 12. Также воды не будет в частных домах по следующим улицам: 2-й и 3-й Петровские проезды, 2-я Елшанская, пр. Яблочкова, Керамическая, Моторная.

Вернут воду к 20:00.