Сегодня, 4 ноября, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения попала Клубная, Камская, Лагерная улицы, Елшанская на участке от Камской до 1-й Лагерной.