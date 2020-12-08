Домой Рубрики Новости Саратова Ленинский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 08.12.2020 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону отключения попала Мельничная улица, Новополянская, Придорожная, 1-й Придорожный проезд, Выгонная, 2-й Молочный проезд, Лесная, Выселочная. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин предложил сделать 31 декабря выходным Директор МУП «СпецАТП» прокомментировал передачу двух саратовских трасс на федеральный уровень Саратов продолжают украшать к Новому году ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вячеслав Володин предложил сделать 31 декабря выходным Новости Саратова - 08.12.2020 0 Председатель ГД Вячеслав Володин предложил сделать 31 декабря в Саратовской области выходным днем. Об этом стало известно из паблика его сторонников в соцсети Instagram. Он... Директор МУП «СпецАТП» прокомментировал передачу двух саратовских трасс на федеральный уровень 08.12.2020 Саратов продолжают украшать к Новому году 08.12.2020 Мужчина проломил голову сожительнице-пенсионерке под Саратовом 08.12.2020 Четыре человека погибли в поездках по Саратову в 2020 году 08.12.2020