Сегодня, 8 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения попала Мельничная улица, Новополянская, Придорожная, 1-й Придорожный проезд, Выгонная, 2-й Молочный проезд, Лесная, Выселочная.

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