Сегодня, 18 марта, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничения попала Деловая улица, 11, 9, 7, 7А, проспект 50 лет Октября, 73,71,69,65,67,63, Вишневый проезд и Деловой проезд до Вишневой улицы.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.

По желанию горожан для работ на коммуникациях до этого же времени придется подождать жителям Международной улицы, 1-10, Международного проезда, 1, 3, 5, 7, 13, 4А, 7А, 44, 43.