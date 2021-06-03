Сегодня, 3 июня, без воды остался ряд улиц в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Волгоградской улице, 2-8, Украинской, 1 и 2-м Украинских проездах, проспекте 50 лет Октября, 1-9, Тракторной, 43 и 45, Дачной улице.