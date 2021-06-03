Домой Рубрики Новости Саратова Кировский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Кировский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 03.06.2021 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 июня, без воды остался ряд улиц в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Волгоградской улице, 2-8, Украинской, 1 и 2-м Украинских проездах, проспекте 50 лет Октября, 1-9, Тракторной, 43 и 45, Дачной улице. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцам будут отключать горячую воду максимум на неделю Под Саратовом сгорел Hyundai Accent Панков хочет обратиться с жалобой на реставрацию музея в Хвалынске ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцам будут отключать горячую воду максимум на неделю Новости Саратова - 03.06.2021 0 Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер на Петербургском экономическом форуме сообщил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о планах по отключению горячей воды. Он подчеркнул,... Под Саратовом сгорел Hyundai Accent 03.06.2021 Панков хочет обратиться с жалобой на реставрацию музея в Хвалынске 03.06.2021 Радаев подписал трехстороннее соглашение с «Росэлектроникой» и «ЭР Телеком Холдинг» о... 03.06.2021 Рецидивист из Саратовской области получил три года колонии за нежелание ходить... 03.06.2021