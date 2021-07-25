Сегодня, 25 июля, в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Московского шоссе, 53-73.

Они продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат работы.