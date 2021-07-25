Домой Рубрики Новости Саратова Ленинский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 25.07.2021 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 июля, в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись Московского шоссе, 53-73. Они продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Новости Саратова - 25.07.2021 0 Сегодня, 25 июля, в Энгельсе на Подгорной улице 131 произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали кровля на площади 20 квадратных метров,... Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом 25.07.2021 Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом 25.07.2021 Ленинский район Саратова остался без воды 25.07.2021 Зарегистрировано 243 новых случая коронавируса в Саратовской области 25.07.2021