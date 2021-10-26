Сегодня, 26 октября, ряд домов в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Речь идет об улицах:
1-й Студеный проезд (дома №№1-8);
1-я Прокатная;
2-я Прокатная (от улицы Зеркальная до улицы Безымянная);
3-й Студеный проезд (дома №№2, 4, 5, 6);
4-я Прокатная;
Безымянная (дома №№1-3);
Бульварная;
Загороднева;
Зеркальная;
Измайлова;
Ламповая;
Ломоносова;
проезд Строителей (от дома №9 до дома№21, нечетные номера домов);
Студеная;
Шехурдина (дома №№46, 48, 52, 54).
Работы закончатся ориентировочно до 20:00.