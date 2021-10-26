Сегодня, 26 октября, ряд домов в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об улицах:

1-й Студеный проезд (дома №№1-8);

1-я Прокатная;

2-я Прокатная (от улицы Зеркальная до улицы Безымянная);

3-й Студеный проезд (дома №№2, 4, 5, 6);

4-я Прокатная;

Безымянная (дома №№1-3);

Бульварная;

Загороднева;

Зеркальная;

Измайлова;

Ламповая;

Ломоносова;

проезд Строителей (от дома №9 до дома№21, нечетные номера домов);

Студеная;

Шехурдина (дома №№46, 48, 52, 54).

Работы закончатся ориентировочно до 20:00.